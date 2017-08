DugnadsTV - din TV-kanal på nett

Så og si alle lager videoklipp i dag. Mobilkameraene blir bare bedre og bedre, vanlige video HD-kameraer er så små at de enkelt kan tas med over alt. Disse videoklippene kan være gull verdt for lag og foreninger som er avhengige av frivillig innsats for å holde hjulene i gang.På DugnadsTV kan klubber, lag og foreninger få sin egen TV-kanal på nett. Her kan man selv laste opp videoklipp fra kamper, øvinger og samlinger og annet morsomt videomateriale. Nettsiden blir åpen for alle som tegner et abonnement på DugnadsTV. Hvert abonnement koster 65,-kr. pr mnd. Av disse, går 15 kroner til medieansvarlig og betalingsløsning, de resterende 50,- deles likt likt mellom klubben/laget og dugnadsTV.

Et enkelt regnestykke: 1000 abonnenter vil gi klubben/laget ca. 23 000 kr. hver måned.

For mer informasjon, send mail: dugnadstv@tvvestfold.no eller kontakt Børge: 92 80 52 12