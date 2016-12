Filmsenter i Vestfold kan bli flyttet ut av fylket

Viken filmsenter jobber for å utvikle filmbransjen i Vestfold. Nå har fylkesrådmannen foreslått samlokalisering av senteret, dette kan bety at de ikke lengre har kontor her i fylket. Leder av Vestfold Filmforum Geir Bergersen er frustrert, og mener at fylkeskommunen ikke hører på bransjen.

-Vi finner at et slikt vedtak uten høring med bransjenettverk og konkrete dialogmøter med bransjen, vitner om et politisk

hastverksarbeid, sier Bergersen.