UDI gir flyktningene ferdige klespakker når de blir sendt til midlertidige mottak her til lands. Men mange blir lengre på mottakene enn planlagt og vinteren i Norge er lang og kald. Hotellsjef ved Holmestrand Hotell, Ørjan Sønvisen forteller at behovet for mer vintertøy er stort og håper at folk som har klær til overs kan donere det til Hotellet.