Den gamle Metodist kirken i Tønsberg har blitt omgjort til et kreativt kontorlandskap. Kommunikasjonsbyrået Breakfast har pusset opp og har gitt et mer moderne preg til bygget, men samtidig har de klart å holde den gamle kirke i live. Omgivelsen ansatte jobber i er veldig viktig for kreativ leder i Breakfast Christian Braathen.