GRAVIDE GRISER :





350 gr hvetemel

1/2 pk tørrgjær

1/2 ts salt

3 ss smeltet smør

1ts sukker

1,5 dl h melk

1 temp. egg

8 grillpølser

100 gram revet ost

litt pizzasaus





18 tannpirkere

18 pepperkorn





egg til pensling





Varm opp melken til ca. 40 grader. Hell det oppi bollen. Ha oppi sukkeret. Rør dette inn. Ha så oppi tørrgjær og rør lett inn. La det stå til gjæren har begynt å skumme.

Ha oppi melet, salt, smør og egg. Elt deigen til den er nogenlunde fast. Kan være klissete, men blir bedre etter heving.

Heves i ca. 30 min.





Del deigen i 10 emner, la den ene være litt større enn de andre ni (denne skal du bruke til å lage ører, neser og haler). Trykk ut emnene til sirkler og legg en pølsesnabb på hver sirkel. Pakk deigen rundt pølsen og snu den opp ned med skjøten ned. Legg de så på et bakepapirkledd stekebrett og la de heve under plast ca 30 minutter. Visp sammen egget og sett stekeovnen på 180 grader. Pensle 3 grisekropper med egg og lag så tre runde tryner, 6 trekantformede ører og 3 runde halestumper. (Ta tre av gangen og gjør det i denne rekkefølgen, for egget må rekke å tørke litt før du setter på resterende kroppsdeler).





Sett så på trynet og fest det med to tannpirkere. De fungerer som hull til nesebor og det holder trynet på plass under stekingen. Dytt ørene på plass, fest pepperøyne og sett på en liten hale. Gjenta prosessen.





Grisene stekes midt i ovnen i 15 til 20 minutter.





Grisene er ferdige når de har fått en gylden fagre og har en hul lyd når du banker på de.









Kjøttdekt egg

I kokt egg

400 gr Kjøttdeig

1 egg

½ løk

1 fedd hvitløk

litt timian og rosmarin

1 oliven

salt

pepper

finraspet brød

1 ss Potetmel





Pizzasaus





2 bokser hermetisk tomat

3 båter finhakket hvitløk

1/2 finhakket løk

6 cl oliven olje

0.3 potte basillikum

1/2 chilli

2 ts salt

litt sukker

Kjøres med stavmikser