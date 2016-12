Ved det gamle sykehuset i Sandefjord ligger et vakkert, gammelt mursteinshus. Nå blir det nytt liv i huset som har vært kjent som lasarettet eller hjelpepleierskolen. Sandefjord Røde Kors har kjøpt det og det er hektisk dugnadsaktivitet for tida, for å sette huset i stand til å huse en mengde tilbud og aktiviteter.